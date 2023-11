Coups d’État en Afrique de l’Ouest : Faut-il les adouber ou les condamner ?

Coups d’État en Afrique de l’Ouest-Assurément, le coup d’état survenu au Niger le 26 juillet 2023 semble avoir vécu. Maintenant que les clameurs se taisent peu à peu et que les velléités belliqueuses de la Cedeao d’aller « casser » du nigérien semblent être reléguées aux calendes grecques, le temps est venu de véritablement s’interroger sur la récurrence des coups d’États en Afrique de l’Ouest, dans la sphère francophone.

Coups d’État en Afrique de l’Ouest : S’interroger sur le mutisme des populations

S’interroger également sur le mutisme, voire l’indifférence des rues quand des présidents « démocratiquement » élus perdent le pouvoir par le fait des militaires.

Les exemples sont légion : Ibrahim Boubacar Kéita au Mali, Alpha Condé en Guinée, Roch Christian Kaboré au Burkina Faso et Mohamed Bazoum au Niger, s’en sont allés dans l’indifférence totale voire même dans l’allégresse des populations qui les ont « démocratiquement élus ». Cela doit donner à réfléchir.

L’irruption de la « soldatesque » sur l’échiquier politique est une forfaiture inacceptable pour tous ceux qui se réclament démocrates. Mais quand on voit la forte mobilisation et le soutien apportés aux militaires putschistes, à Bamako, à Ouagadougou ou à Niamey, on comprend dès lors que les militaires portent sur leurs épaules, les espérances d’un peuple désabusé, paupérisé et fatigué, qui ne fait plus confiance aux hommes politiques. Comment peut-il en être autrement ?

Ces hommes politiques, une fois parvenus au pouvoir, vivent dans une bulle, loin du peuple et s’arrogent même le droit de vie ou de morts sur leurs concitoyens, tout en se prenant pour l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin de nos pays.

Certains s’adonnent au jeu indécent qui consiste à tripatouiller et à violer les constitutions pour se maintenir éternellement au pouvoir, oubliant leur serment fait, de respecter et de défendre cette constitution à leur prise du pouvoir.

Ce qui est arrivé en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et au Niger doit donner à réfléchir, à tous ceux qui pensent être indispensables et convaincus qu’en dehors d’eux, point de salut et de stabilité dans nos états.

Mais avant d’arriver au pouvoir, ces hommes politiques sont tous précédés d’une réputation surfaite de démocrates accomplis, d’intègres, de rigoureux et de technocrates, venus pour sortir le peuple de la misère et surtout mettre fin à l’incompétence notoire de leurs prédécesseurs.

Mais à l’épreuve du terrain, il est difficile de reconnaître ces hommes providentiels, et la désillusion du peuple à leur égard, est à la dimension des espérances qu’ils avaient suscitées.

Ces démocrates deviennent de véritables autocrates, irascibles, narcissiques, supportant difficilement la contradiction. Pour arriver à leurs fins, ils n’hésitent pas à restreindre les espaces de liberté que les peuples ont acquis de haute lutte, souvent au prix de la vie de certains des leurs.

Les peuples peuvent crier sans espoir leur désespoir, mais leurs complaintes iront toujours se briser sur le parapluie de l’indifférence, de l’arrogance et du mépris de ces présidents et de leur entourage. Le sort des populations étant le cadet de leur souci.

Peuples muselés, opposants emprisonnés, revendications sociales réprimées souvent dans le sang, rapports avec l’opposition toujours appréhendés dans un prisme de confrontation, voilà le spectacle désolant qu’offre la gouvernance de ces président « démocratiquement élus » devant l’Eternel.

Face à ce tableau sombre que présente le paysage politique dans nos états, c’est un sentiment mitigé qui étreint de nombreuses personnes quand survient un coup d’état.

Autant on ne peut accepter l’irruption des militaires sur le champ politique avec des lendemains incertains, autant on ne peut s’empêcher de se satisfaire que soit mis fin à ce qui ressemble fort à une dérive totalitaire de certains présidents, et comme en Guinée, que soit mis fin à l’expérience du troisième mandat qui a commencé à faire tâche d’huile en Afrique…

Ainsi va l’Afrique

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.