Côte d’Ivoire : la réforme fiscale sur les salaires entre en vigueur dès janvier 2024

La Côte d'Ivoire entreprend une réforme fiscale qui verra les impôts sur les traitements de salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés être simplifiés et modernisés à compter du 1er janvier 2024. Cette réforme, adoptée le 13 septembre 2023, marque une étape importante dans la modernisation du dispositif fiscal du pays, qui avait été mis en place depuis les premières années de son indépendance.

La réforme apporte plusieurs changements significatifs pour le système fiscal ivoirien. Tout d'abord, elle fusionne les trois impôts cédulaires en un prélèvement unique. Cette mesure vise à simplifier le processus de paiement des impôts pour les contribuables.

De plus, la réforme adopte une taxation progressive par tranche de salaires, remplaçant ainsi la taxation mixte précédente. Ce nouveau système permettra une imposition plus équitable en fonction des revenus.

Un mécanisme de réduction d'impôt pour charges de famille est également institué en remplacement du quotient familial, ce qui contribuera à alléger la charge fiscale des familles.

Parmi les autres changements notables, on note la création d'une tranche d'imposition à taux nul pour les salaires mensuels inférieurs à 75 000 francs CFA, une mesure qui vise à réduire l'impôt pour les travailleurs à faible revenu.

De plus, la réforme prévoit l'augmentation des traitements et salaires pour plus de 90% des salariés, ce qui devrait contribuer à améliorer le pouvoir d'achat de la population. Les pensions de retraite et les rentes viagères seront exonérées d'impôt jusqu'à 320 000 francs CFA, ce qui profitera particulièrement aux retraités.

En outre, l'impôt sur les pensions des personnes âgées de plus de 70 ans sera réduit, ce qui permettra de soutenir financièrement cette partie de la population.

Selon Sié Abou Ouattara, Directeur général des impôts, la date de mise en œuvre de cette réforme a été soigneusement choisie pour permettre aux employeurs et aux organismes publics d'effectuer les ajustements techniques nécessaires dans leurs systèmes informatiques. Il a souligné que cette réforme s'inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement, visant à simplifier le système fiscal, alléger la charge fiscale des travailleurs à faible revenu et augmenter les salaires.