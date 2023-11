Nigéria : Tems se souvient d’une situation malheureuse vécue en Ouganda

La jeune chanteuse nigériane, Tems a raconté au cours d’une interview les moments difficiles qu’elle a vécu en 2020 en Ouganda en période de Covid-19.

Tems : ‘’Je pensais que je n’allais pas sortir’’

Sur la liste des artistes féminines qui font la fierté de la musique nigériane à l’international comme Tiwa Savage, Yemi Alade et Ayra Starr, il y a aujourd’hui Temilade Openiyi, plus connue sous le nom de scène de Tems. La chanteuse de 28 ans marque son temps en devenant une référence mondiale et une icône en termes de voix féminine représentant le continent aux Etats-Unis. Elle a remporté le prix de la meilleure collaboration pour sa participation dans le titre "Wait For U" aux côtés des artistes Future et Drake lors de la 23ème édition des BET Awards.

Au cours d’une interview, la chanteuse RNB est revenue sur une expérience carcérale qu’elle a vécu en 2020 en Ouganda en période de Covid-19 où elle était aux côtés d’un autre artiste Omah Lay pour un spectacle. Les deux ont enfreint les règles de la Covid-19 et ont passé deux jours en prison. ‘’Je pensais que je n’allais pas sortir et je le voyais pour une raison comme peut-être que j’étais censée aider les gens. Je m’installais parce que je me suis adapté très vite mais en entrant, j’ai commencé à pleurer parce qu’ils m’ont donné mon uniforme et ça puait parce qu’ils ne le lavaient pas. C’était une petite pièce et il n’y avait rien, il y a juste le sol, ils te donnent des couvertures et des mouchoirs et tu es juste par terre, pas de lit et je l’ai fait pendant deux jours. Je ne savais même pas que j’allais sortir, je n’avais pas d’oreilles au sol, personne ne me disait rien. Dehors, tout le monde était comme ‘’Tems libre, Omah libre’’, mais à l’intérieur, j’avais juste de l’espoir, j’attendais’’, raconte-t-elle.

Cependant, Tems a fait remarquer que pour ne pas pleurer, elle amusait beaucoup les autres femmes détenues de la prison. Parce qu’elle a fait savoir ne pas sortir de sitôt du centre pénitentiaire de Kampala, la capitale de l’Ouganda. Mais, il a fallu une forte mobilisation au Nigéria et le déplacement du père de son manager pour rencontrer le Président et qui a permis sa libération et de rentrer dans son pays.