Burkina Faso : 39 militaires distingués lors des 63 ans des Foces armées nationales

Au Burkina Faso, les Forces armées nationales - FAN ont célébré leur 63 ème d'existence. Cette activité qui s'est déroulée mercredi 1er novembre 2023, a été placée sous le haut patronage du chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré. À l'occasion, plusieurs éléments ont été distingués pour leur dévouement, abnégation dans la Défense et la reconquête de l’intégrité du territoire national.

Célébration des 63 ans d'existence des Forces armées nationales au Burkina Faso : 39 combattants récompensés pour leur bravoure

Au total, 39 combattants ont reçu de distinction dans plusieurs détachements, à l'occasion du 63ème anniversaire des Forces armées nationales. Il s'agit de 15 médailles de la Croix du combattant, 13 médailles militaires, 5 médailles d’honneur militaire, 4 médailles d’honneur des Sapeurs pompiers et 2 médailles commémoratives. Ces derniers ont été primés pour le courage et la détermination dont ils font preuve dans la lutte pour la reconquête de l’intégrité du territoire national.

En effet, cet événement placé sous le thème : « Forces armées nationales, forces de sécurité intérieure et volontaires pour la défense de la patrie, ensemble pour la poursuite de la reconquête du territoire », a été l'occasion pour le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambèla, de réitérer aux forces de défense et de sécurité, l'engagement du gouvernement de la Transition et du chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, à leur côté. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de préciser que l'Etat ne ménage aucun effort pour les accompagner en leur mettant à disposition, des moyens de résister au péril actuel en vue de réussir in fine, la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire national.

De son côté, le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, a salué le dévouement des militaires depuis 63 ans dans la défense de la mère patrie.

« Aujourd’hui, nous célébrons le 63ème anniversaire de la création de nos forces armées nationales. Cette occasion nous permet, une fois de plus, de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui, au cours de ces 63 années, se sont engagés avec courage et abnégation pour défendre l’intégrité du territoire national et la sécurité des populations », a fait savoir le ministre de la défense avant de reconnaître l'effort constant des Forces de défense et de sécurité - FDS et des volontaires pour la défense de la patrie - VDP. Il a rappelé que grâce au leadership du président de la Transition Ibrahim Traoré, l'armée nationale a connu une nouvelle.

« Depuis une année, une nouvelle dynamique de la lutte est enclenchée sous le leadership du Président de la Transition, avec à l’actif une réorganisation progressive et profonde du dispositif de défense et de sécurité, un renforcement exceptionnel des effectifs, l’acquisition de moyens stratégiques, de matériels et d’équipements opérationnels, la création de nouvelles unités pour un maillage efficace du territoire marquent un tournant décisif dans la lutte contre le terrorisme », a ajouté le ministre d'Etat.