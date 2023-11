Affaire Jonathan Morrison : Des internautes s’acharnent sur Hassan Hayek

Des internautes n’ont pas fait de cadeau à Hassan Hayek. En décidant d’aider Jonathan Morrison en difficulté avec des présidents de clubs, le bénévole a essuyé des critiques acerbes.

Hassan Hayek : ‘’Je pense que mon post a été détourné (...) nous nous excusons du désagrément !’’

Le jeune promoteur du tournoi de maracana dénommé ‘’CAM Tchin-TchinN’’, Jonathan Morrison est détenu depuis le mardi 31 octobre à la brigade de recherche de la gendarmerie sur plainte des présidents de clubs à qui il doit la somme de 19 millions de Francs CFA. Il risque selon des informations que Jonathan Morrison sera traduit ce jeudi 2 novembre devant le parquet d’Abidjan pour répondre de ses actes.

Dans cette situation compliquée pour le patron de la structure TREIIZE, le vagabond de la charité, Hassan Hayek a fait un post et a décidé de voler au secours du jeune organisateur. Pour cela, l’ami de Serey Dié va l’aider en déboursant la somme de 1 million de Francs CFA et en appelle aussi à tous ceux qui étaient autour de Jonathan Morrison pour résoudre le problème.

Ces propos du bénévole ivoirien d’origine libanaise ont fait monter d’un cran la colère de certains internautes. Ils se sont attaqués à Hassan Hayek avec des commentaires désobligeants. ‘’Toi tu veux donner 1 million pour aider quelqu’un pourtant ton ami qui a perdu 80millions dans jeu de carte jusqu’à mettre sa voiture ainsi que celle de sa femme en garant là , tu as cotisé combien pour lui pour qu’il parte récupérer la voiture de son Mousso ? Arrête mtn ou bien vieux père tchaai’’, écrit un internaute.

Et un autre de dire : ‘’Je n’ai rien contre J. Morrison et je ne souhaite le mal à personne mais je suis contre l’acte de d’Hayek Hassan. Je pense qu’il ne faut pas encourager la malhonnêteté. Morrison vient de finir un tournoi où il a amassé quelques millions donc normalement il devrait pouvoir rembourser l’argent sans problème. Encourager les gens autour de lui à cotiser pour lui c’est soutenir sa malhonnêteté. Il faut que cela lui serve de leçon à être plus réglo davantage dans ses entreprises’’.

Cependant, Hassan Hayek a fait une nouvelle publication le mercredi 1 novembre sur sa page Facebook, pour jouer la carte de l’apaisement et du pardon. ‘’Je pense que mon post a été détourné de son contexte ! En aucun cas il s’agit d’humilier x ou y ! On voulait juste aider! Donc nous allons supprimer le post et nous restons disponible si il y a besoin ! Merci nous nous excusons du désagrément !’’, dit-il.