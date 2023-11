Côte d’Ivoire : Le lead-vocal de Yodé et Siro dans le staff de l’Africa Sports d’Abidjan

C’est une information qui n’est pas forcément surprenante. Le chanteur et lead-vocal du groupe Zouglou, Yodé et Siro, a été nommé comme responsable de la mobilisation des supporters de l’Africa Sports d’Abidjan. Le club de cœur du chanteur Zouglou.

Yodé nommé dans le staff de l’Africa Sports d’Abidjan

L’information vient de tomber à pic sur la toile. Le lead-vocal de la formation Zouglou, Yodé et Siro, Gervais Dali Djédjé alias Yodé, est connu pour être un fervent supporter de l’équipe de LIgue 2, Africa Sports d’Abidjan. Sur les réseaux sociaux, il fait partie des personnalités publiques qui sont dans des rivalités de façon amicale avec d’autres célébrités.

Le président du club, Narcisse Kuyo Téa, qui a vu la détermination du chanteur à parler à tout bout champs et à prendre des ‘’balles’’, a décidé de lui donner une responsabilité au sein de son staff. ‘’Le président Narcisse Kuyo Téa, informe l’opinion sportive ainsi que les sympathisants et les supporters de l’Africa Sports d’Abidjan qu’il vient de procéder à la nomination de messieurs Gervais Dali Djédjé dit Yodé et Eric Saint-Clair Allah Kouadio dit Makélélé en qualité de responsables de la mobilisation des supporters du club’’, peut-on lire ce jeudi 2 novembre dans le communiqué qui circule sur le Meta.

Dans le même communiqué, vous avez remarqué que Yodé va travailler en parfaite collaboration avec le secrétaire général de la FESCI pour une remontée de l’Africa Sports d’Abidjan en LIgue 1. Déjà, avant eux, la chanteuse et présentatrice sur NCI, Teeyah, avait été nommée au mois d’octobre dernier à la tête de la section football féminin du club.