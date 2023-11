Journée nationale de l’alphabétisation : Le message de Mariatou Koné

En Côte d'Ivoire, le taux d’analphabétisme est de 47 %. Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, a appelé à la mutualisation des forces à l’occasion de la Journée nationale de l’alphabétisation le jeudi 2 novembre 2023.

Mariatou Koné : "La mutualisation de nos efforts et ressources se présente comme la solution..."

À l’occasion de la Journée nationale de l’alphabétisation et du lancement de la campagne d’alphabétisation et de l’éducation non formelle, Mariatou Koné s’est adressée aux acteurs du domaine. La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a expliqué que "la mutualisation de nos efforts et ressources se présente comme la solution idoine pour relever les défis liés à l’analphabétisme".

Elle a donc exhorté "tous les acteurs à s’investir dans l’alphabétisation pour un capital humain au service d’une Côte d’Ivoire engagée sur la voie du développement durable, soutenue par un environnement paisible".

Poursuivant, Mariatou Koné a rappelé que la Côte d'Ivoire a pris l’engagement d’offrir à toutes les couches sociales, une éducation fondamentale et de qualité en offrant également des opportunités et des parcours multiformes.

La ministre ivoirienne, qui a fait don de 40 motocyclettes à des acteurs de l’éducation non formelle a encouragé les jeunes et les adultes à s’inscrire massivement dans les centres d’alphabétisation en vue d’améliorer leurs conditions de vie.