Le président Alassane Ouattara a reçu en audience ce jeudi 2 novembre, présidente directrice générale (PDG) de France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse.

Liberté de presse: La patronne de RFI et France 24 salue l'engagement du président Ouattara

En déplacement à Abidjan dans le cadre du triste anniversaire de l’assassinat, à Kidal (Mali) en 2013, de Ghislaine Dupont (Journaliste) et de Claude Verlon (Technicien) de RFI, et de l’organisation à Abidjan, de la 10è édition de la Bourse qui porte leurs noms, Marie-Christine Saragosse a été reçue par le présdent Ouattara.

En effet, la patronne de France Médias Monde a justifié l’organisation de cette 10è édition de la Bourse Claude Verlon et Ghislaine Dupont à Abidjan, par le fait que le président Alassane Ouattara a été la première personnalité à l’appeler pour exprimer sa compassion et marquer sa solidarité à RFI, peu après l’assassinat de ces deux reporters en novembre 2013. Elle a ajouté avoir été également très sensible à la décoration décernée au Journaliste de RFI, Jean Hélène, à titre posthume, par le Chef de l’État à l’occasion du 10è anniversaire de son décès en 2013.

Pour la PDG de France Médias Monde, tous ces actes démontrent l’engagement du Chef de l’État à défendre la liberté des Médias et leur professionnalisme. Car, pour elle, le Président de la République sait à quel point les Médias indépendants, professionnels, experts, qualifiés, sont un rempart contre toutes formes de manipulation ; tout en soulignant que ce qui est en jeu, c’est la liberté des citoyens, parce qu’un citoyen mal informé n’est pas un citoyen libre.

Le Chef de l’État a exprimé sa joie d’accueillir la Présidente Directrice Générale de France Médias Monde et a salué l’important travail de couverture de l’actualité qu’accomplit son Groupe dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il a, à cet égard, encouragé Mme Marie-Christine Saragosse ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs à poursuivre cette mission.

Le Président de la République a regretté l’interruption des fréquences de diffusion du Groupe France Médias Monde dans certains pays, et a souligné la nécessité pour les populations d’être informées.