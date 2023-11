L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé un atelier de formation visant à encourager la professionnalisation de l'activité piscicole en Côte d'Ivoire. Cette initiative fait partie du programme FISH4ACP de la FAO pour renforcer les compétences des acteurs de la filière piscicole.

La FAO vise à professionnaliser l'activité piscicole en Côte d'Ivoire

Un atelier lancé par M. Attaher Maiga, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire, le 30 octobre 2023, à Grand Bassam, a rassemblé une trentaine de personnes dont des techniciens aquacoles du ministère des Ressources animales et halieutiques, ainsi que des exploitants et gestionnaires des fermes pilotes FISH4ACP, pour une formation visant à renforcer la professionnalisation de l'activité piscicole.

Cet atelier de formation, qui s'étend sur cinq jours, vise également à renforcer les compétences techniques et économiques des participants en matière de pisciculture commerciale. Les participants ont l'occasion d'apprendre les principes techniques de base de l'aquaculture, de gérer leurs fermes comme des entreprises, et de développer un sens des affaires grâce à un outil d'aide à la prise de décisions sur les investissements en aquaculture développé par la FAO.

Des gestionnaires de fermes pilotes FISH4ACP ont partagé leur expérience, mettant en avant l'importance de comprendre les paramètres tels que le pH de l'eau, la gestion technique des fermes piscicoles, et la notion de ration alimentaire des poissons. Ils ont également souligné la nécessité d'une formation continue pour les pisciculteurs et ont plaidé pour la création de coopératives au niveau régional.

La FAO soutient les efforts du gouvernement ivoirien pour développer l'aquaculture dans le pays. Dans ce cadre, dix fermes piscicoles ont été sélectionnées à l'échelle nationale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie FISH4ACP en mars 2023. Le but de ce projet est d'adopter des techniques améliorées d'élevage du tilapia et de gestion des fermes afin de faire de ces fermes des modèles pour l'ensemble du pays. Ce projet est financé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement à hauteur de 55 millions de dollars USD.