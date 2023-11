Lutte contre le cancer du sein : AGL Côte d'Ivoire Initie la "Marche Rose"

Engagée dans la lutte contre le cancer du sein, AGL Côte d’Ivoire a réuni plus de 200 employées pour la "Marche Rose" le 28 octobre 2023. Africa Global Logistics a aussi mobilisé ses collaboratrices et collaborateurs dans la lutte contre cette pathologie à travers des campagnes de sensibilisation, des dépistages gratuits et des conférences publiques.

Lutte contre le cancer du sein : AGL soutient les initiatives du gouvernement

Aux côtés des populations ivoiriennes, du gouvernement et de ses collaborateurs dans la lutte contre le cancer du sein, AGL Côte d’Ivoire a subventionné, tout au long du mois d’octobre 2023, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le cancer (PNLC), l’achat d’intrants et de matériels médicaux pour la réalisation de dépistages gratuits du cancer du sein pour plusieurs centaines de femmes à Abidjan et dans plusieurs ville de Côte d’Ivoire.

Acteur majeur du transport et de la logistique en Côte d’Ivoire, AGL a aussi mobilisé ses collaboratrices et collaborateurs dans la lutte contre cette pathologie à travers des campagnes de sensibilisation, des dépistages gratuits et des conférences publiques. Ainsi, les filiales de l’entreprise en Côte d’Ivoire que sont : SITARAIL, AGL Côte d’Ivoire, Abidjan Terminal, Côte d’Ivoire Terminal et CARENA, ont organisé le 20 octobre à Abidjan, des séances de dépistages du cancer du sein pour toutes les collaboratrices de l’entreprise âgées de 45 ans et plus.

Aussi, à San Pedro, ville située à 350 kilomètres d’Abidjan et abritant le premier port mondial d’exportation du cacao, les équipes d’AGL Côte d’Ivoire ont elles organisé une journée sportive, des séances de dépistages et des conférences publiques, autour du thème : « Découvert tôt, le cancer se guérit ».

Pour clôturer le mois d’octobre dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, les femmes des filiales d’AGL en Côte d’Ivoire ont participé, le 28 octobre, dans une ambiance conviviale et récréative à une marche de sensibilisation dénommée « Marche Rose », qui a enregistré la participation de plus de 200 femmes de l’entreprise.

Grâce à ces activités, AGL réaffirme son soutien aux initiatives du gouvernement ivoirien et des organisations de la société civile pour l’éradication du cancer du sein en Côte d’Ivoire. L’entreprise renouvelle ainsi son engagement en faveur de la lutte contre cette maladie qui touche chaque année, plus de 3 000 femmes en Côte d’Ivoire, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

"Le cancer du sein est devenu aujourd’hui une question de santé publique qui demande la mobilisation de toutes les couches de la société. Il est donc essentiel pour AGL Côte d’Ivoire qui est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre cette maladie, d’accentuer sa contribution à la recherche, la sensibilisation et le soutien aux personnes touchées par cette pathologie qui occasionne chaque année, plus de 1000 décès en Côte d’Ivoire", a déclaré Martine Coffi-Studder, Présidente du conseil d’administration d’AGL Côte d’Ivoire.

Entreprise citoyenne engagée pour le bien-être des femmes, AGL apporte régulièrement son soutien pour la prise en charge des séances de consultations et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus et offre chaque année des milliers de kits de prise en charge aux femmes atteintes du cancer dans plusieurs centres de santé en Côte d’Ivoire.