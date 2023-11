Football : Rodrygo prolonge son contrat avec le Real Madrid

Le footballeur international brésilien Rodrygo a prolongé son contrat avec le Real Madrid. L'annonce a été faite par le club jeudi 2 novembre 2023 sur sa plateforme officielle.

Rodrygo est lié au Real Madrid jusqu'en 2028

Rodrygo, la jeune star brésilienne, a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Le joueur est lié au club madrilène jusqu'au 30 juin 2028. Une nouvelle qui réjouit les fans du joueur et de la casa blanca qui compent beaucoup sur lui puisque selon eux, l'avenir du club est entre les mains de la jeune génération.

Avec déjà cinq saisons passées au sein du club merengue, le joueur de 22 ans a disputé 179 matchs, pour un total de 38 buts marqués et 8 titres remportés : 1 Ligue des Champions, 1 Coupe du monde des Clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 2 Ligas, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. À en croire les dirigeants du Real Madrid, Rodrygo a souvent été décisif lors des grandes rencontres et permet ainsi à l'équipe de remporter des trophées.

« À seulement 22 ans, Rodrygo a été déterminant dans de nombreux titres qu'il a remportés avec le Real Madrid ces dernières saisons. Sur le chemin vers la quatorzième Coupe d'Europe, Rodrygo a inscrit plusieurs buts qui ont permis au Real Madrid de passer ces éliminatoires qui font désormais partie de notre histoire. Lors du dernier titre de l'équipe, la Coupe du Roi 2023 à Séville, il a inscrit les deux buts de la victoire (2-1) et a été élu MVP de la finale », a précisé le club.