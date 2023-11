Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour un séjour en France.

Côte d'ivore: Alassane Ouattara s'envole pour un séjour en France

Ce vendredi 3 novembre, le président Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse, Dominique Ouattara, a quitté Abidjan pour se rendre en France. La présidence de la République évoque un séjour du Chef de l'Etat sans plus de précisions. En coulisse, on apprend que le locataire du Palais d'Abidjan va effectuer dans les tout prochains jours de nombreux voyages dans plusieurs pays.

Selon Jeune Afrique, il s'agit d'une tournée diplomatique qui le conduira en France, en Arabie saoudite et en Allemagne. Dans l'Hexagone, le président Ouattara aura un échange avec son homologue français Emmanuel Macron. Au menu des discussions, la situation au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Du 10 au 11 novembre, Alassane Ouattara participera à Riyad au sommet arabo-africain, qui réunira les pays membres de la Ligue arabe et de l’Union africaine. ll bouclera cette tournée en Allemagne où il est invité par le chancelier Olaf Scholz à l’initiative du G20, « Compact with Africa », une conférence prévue les 19 et 20 novembre prochain.