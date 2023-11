Guillaume Soro, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire est porté disparu. Dans un communiqué, Générations et Peuples Solidaires (GPS) a annoncé la nouvelle.

Guillaume Soro est porté disparu, annonce GPS

Après avoir alerté dans la matinée sur un enlèvement imminent de son leader de Générations et Peuples Solidaires vient d'annoncer la disparition de l'ancien Chef du gouvernement. Censé atterrir à l'aéroport international d'Istanbul aujourd'hui à 11h35 à partir du vol TK717 de Turkish Airlines dans lequel il a embarqué, l'ex-chef de la rébellion n'a jusqu'à présent donné aucun signe de vie, assure son mouvement.

Lire le communiqué de Générations et Peuples Solidaires

Guillaume Soro toujours porté disparu

Guillaume Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, et Président de Générations et Peuples Solidaires censé atterrir à l'aéroport international d'Istanbul aujourd'hui à 11h35 à partir du vol TK717 de Turkish Airlines dans lequel il a embarqué, n’a jusqu’à présent donné aucun signe de vie. Nous appelons officiellement les autorités turques et ivoiriennes à faire la lumière sur cette affaire grave.

Une cellule de crise est mise en place par GPS pour suivre l’évolution de la situation.

Moussa TOURE

Responsable de la Communication