Love : C’est terminé entre Neymar et Bianca Brunardi

La fiancée de Neymar ne veut plus entendre parler de ses infidélités. Après une énième tromperie, la jeune femme vient de prendre une décision radicale alors qu’elle vient de mettre au monde il y a trois semaines le second enfant du joueur brésilien.

Clap de fin entre Neymar et Bianca Brunardi

Après quelques brouilles avec sa fiancée Bianca Brunardi, liée à des infidélités, l'attaquant brésilien d'Al-Hilal en Arabie Saoudite, Neymar avait demandé pardon dans une longue publication sur son compte Instagram. ‘’Justifier l’injustifiable. Je n’avais pas besoin de faire ce que j’ai fait, mais j’ai besoin de toi dans notre vie (…) J’ai vu à quel point tu étais exposée, à quel point tu souffrais de tout cela et à quel point tu voulais être à mes côtés. J’ai commis une erreur. J’ai eu tort. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain’’, avait-il écrit.

Tout semblait bien réparti entre le joueur brésilien et sa compagne en présentant des excuses publiques. Enceinte à ce moment-là, l’influenceuse brésilienne avait donné naissance à son premier enfant et le deuxième pour Neymar le 7 octobre dernier dans une clinique au Brésil. Seulement, trois semaines après l’arrivée de son second bébé, le footballeur serait retourné à ses vieilles habitudes.

Dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier, Neymar aurait trahi sa moitié pour la 92ème lors d’une soirée dans sa villa de Mangaratiba près de Rio de Janeiro. C’est la goutte d’eau de plus qui a fait déborder le vase. Bruna Biancardi aurait décidé de rompre ses fiançailles après avoir appris cette nouvelle infidélité. Elle a effacé toutes ses photos avec Neymar sur son compte Instagram et a posté la story suivante : ‘’N’attendez pas qu’une personne change si elle ne voit pas le problème dans ce qu’elle fait. Après 92 trahisons, les fiançailles entre Neymar et Bruna Biancardi ont pris fin. Voilà qui a le mérite d’être clair !’’.