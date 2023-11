Guillaume Soro est en sécurité. Selon un nouveau communiqué de Générations et Peuples Solidaires, l'ancien Premier ministre est désormais hors de danger.

Côte d'Ivoire : Guillaume Soro est en sécurité après une tentative d'enlèvement en Turquie (GPS)

Le vendredi 3 novembre restera gravée dans les annales de l'échiquier politique ivoirien. Et pour cause, une affaire d'enlèvement présumé de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Après avoir annoncé la disparition de Guillaume Soro, le mouvement Générations et Peuples Solidaires a annoncé que son leader est désormais hors de danger après une tentative de kidnapping et d'exfiltration en Turque par un commando de policiers ivoiriens.

"Nous sommes heureux de vous informer que M. Guillaume Kigbafori Soro, Président de Générations et Peuples Solidaires, est en sécurité après une tentative d'enlèvement et d'extradition à l'aéroport international d'Istanbul, le vendredi 03 novembre 2023", peut-on lire dans la note.

Et de poursuivre: "Nous avons confirmé directement avec M. Soro qu'il se porte bien et reste déterminé à poursuivre son engagement pour la démocratie et la justice malgré cette expérience déplaisante". Pour l'heure, les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi suite à cette affaire dans laquelle elles sont mises en cause.