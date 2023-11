Togo : le gouvernement lutte contre la surcharge des camions

Pour éviter des incidents de la rue et assurer la sécurité des personnes et des biens, le réseau routier du Togo milite de façon instense pour le contrôle des camions. Une initiative qui émane de la détermination du gouvernement togolais. En effet, cette initiative du contrôle sur les grands axes est accentuée surtout au niveau des axes internationaux reliant les pays à proximité.

Le gouvernement togolais intensifie le contrôle des camions poids lourds

Malgré les efforts fournis et les sensibilisations, la dégradation causée par les gros camions surchargés perdure. Ceci n'est pas sans conséquences sur la durabilité des infrastructures routières. Ainsi, pour pallier à cette difficulté, le gouvernement de Faure Gnassingbé a mis en place une stratégie à travers des services compétents pour veiller au contrôle de la surcharge des poids lourds.

À titre illustratif, un service de contrôle est implanté Djéréhouyé dans la région des plateaux depuis des années. Dans cette localité, il urge de notifier que plus de 600 poids lourds sont soumis au contrôle chaque jour. Ceci témoigne la détermination et les efforts du président Faure Gnassingbé sur dans la gestion et la préservation des routes togolaises.

Cette mesure salutaire avec des résultats significatifs a incité la Société autonome de financement de l’entretien routier (SAFER) à installer un autre poste à Tsévié, dans la région Maritime. Le but principal de ce poste est toujours le même que celui du contrôle des axes routiers.