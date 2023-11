​Côte d'Ivoire : la banque africaine de l'énergie ouvre bientôt ses portes

Dans le but de booster le financement et le développement des projets et infrastructures énergétiques dans les différentes régions de l’Afrique, la Banque Africaine de l'énergie commence bientôt ses activités au plus tard le 30 juin 2024 sur le territoire ivoirien. Une décision qui a été approuvée lors de la 44e session du conseil des ministres de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO).

Création de la banque africaine de l'énergie : Sanagfowa-Coulibaly salut l'initiative du gouvernement

En effet, la création de la banque africaine de l'énergie en côte d'Ivoire, est une initiative qui est appréciée et saluée par plusieurs autorités. Tel est le cas du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly. Ainsi, il ajoute en ses termes : « C’est l’émanation de la volonté commune des pays africains producteurs de pétrole et de Afreximbank », a-t-il détaillé.

À l'en croire, l’APPO recherche, à travers cette initiative, la réduction de la dépendance du continent africain des apports extérieurs, sur les plans financier et technique. En plus, la dépendance des ressources et de la technologie extérieures ne peuvent amener un continent à atteindre ses objectifs. C'est du moins ce qu'on peut retenir de l'intervention du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie.

De plus, outre le ministre ivoirien, le président en exercice de l’APPO, le Ministre béninois des Mines, de l’Eau et de l’Energie, Samou Seidou Adambi, s’est félicité de la création de la Banque Africaine de l’Energie. Ainsi, il précise qu'il s'agit d'un des projets les plus créatifs de l’organisation qui vise à « répondre aux défis de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique» pour contribuer à la sécurité énergétique et le développement durable des pays.

Par ailleurs, les différentes assises ont permis de choisir une date pour la mise en place et le déroulement des activités de cette institution financière.