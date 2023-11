Burkina Faso: le gouvernement renforce ses liens avec Rome

Le gouvernement de la transition du Président Ibrahim Traoré continue toujours de renforcer ses liens coopératifs. Ainsi, dans le cadre de la visite diplomatique en République italienne et au Vatican, Olivia Rouamba, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a effectué des échanges fructueux avec les représentants italiens. Une rencontre qui était basée plus sur le renforcement de la « coopération décentralisée entre les villes italiennes, en particulier la région de LAZIO, et les régions du Burkina Faso.»

Burkina Faso - diplomatie : Olivia Rouamba en échange avec le Maire de Rome, Roberto Gualtieri

Dans la même foulée, madame le Ministre a également tenu des séances de travail avec Antonello Aurigemma, président du Conseil Régional de LAZIO, ainsi qu’avec le Maire de Rome, Roberto Gualtieri. En effet, ces différents échanges ont été l'occasion d’explorer les offres de coopération économique et culturelle et la consolidation des relations diplomatiques entre les deux nations.

Selon madame le ministre, cette séance serve de source d’inspiration pour d’autres localités au Burkina Faso dans le but de la coopération décentralisée. Les échanges avec le président du Conseil Régional ont éclairé un peu sur la probable possibilité de jumelages entre LAZIO et des localités burkinabè, ainsi que des partenariats fructueux entre les Chambres de Commerce et d’Industrie respectives.

Par ailleurs, la rencontre entre le ministre des affaires étrangères et le Maire de Rome a été basée sur la coopération entre les villes burkinabè et italiennes, mettant l’accent sur le développement culturel. Ainsi, il faut noter qu'à l'issue de cette prestigieuse rencontre, un mémorandum d’entente sera élaboré. Son but sera de définir le cadre de la coopération à venir et créer une plateforme à l’échange culturel entre les deux pays.

À l'occasion, le Maire de Rome a demandé le soutien du gouvernement burkinabè pour la candidature de la ville à l’Expo-Universel 2030. En réponse à cette préoccupation, Olivia Rouamba a invité le Maire à participer au prochain Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). Elle a profité de l'occasion pour plaidé son cas pour son appui dans l’organisation du Festival Yeelba, regroupant des stylistes burkinabè et italiens.