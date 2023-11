Une attaque attribuée aux sécessionnistes a eu lieu dans la commune de Mamfé, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, faisant au moins 20 victimes, dont des femmes et des enfants. Les assaillants ont attaqué le quartier d'Egbekaw pendant la nuit et ont incendié plusieurs maisons.

Cameroun : au moins 20 morts dans une attaque attribuée aux séparatistes à Mamfé

Une nouvelle attaque des assaillants a été enregistrée au Cameroun à Mamfé. Selon le préfet de la localité, l'attaque s'est produite vers 3 heures du matin dans le quartier d'Egbekaw, l'un des quartiers les plus anciens de Mamfé. Au moins 20 personnes ont été retrouvées calcinées, et 20 maisons ont été incendiées. Sept autres victimes ont été transportées à l'hôpital de Mamfé, où elles reçoivent des soins intensifs.

De son côté, le maire Tabenchong Robertson Ashu a déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter à mesure que les recherches se poursuivent pour vérifier s'il y a d'autres victimes. La population a été appelée à rester calme face à cette terrible situation.

D'après une source locale, l'attaque a été rendue possible en raison de la localisation du quartier, qui donne accès à la brousse et à une rivière, permettant aux sécessionnistes de s'enfuir sans être inquiétés après leur forfait.

Les médias locaux ont diffusé des vidéos de la tragédie, montrant les corps calcinés et les maisons en feu, suscitant l'indignation et la condamnation de la population dans la région.

Pour rappel, les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun sont en proie à une crise anglophone depuis fin octobre 2016. Les Camerounais d'expression anglaise qui peuplent majoritairement ces régions se sentent marginalisés. Selon l'ONG International Crisis Group (ICG), cette crise a déjà causé la mort de plus de 6000 personnes et forcé plus d'un million de personnes à se déplacer.