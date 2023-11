Enlèvement manqué de Soro : Un cadre de GPS fait des révélations

L'affaire de l' enlèvement manqué de Soro Guillaume continue de faire du bruit. Alors que des partisans du pouvoir d'Alassane Ouattara évoquent un grossier montage de la part de l'ancien président de l'Assemblée nationale, El Hadj Mamadou Traoré, cadre de GPS (Générations et peuples solidaires) fait des révélations.

Enlèvement manqué de Soro : Gros buzz ?

Soro Guillaume a-t-il réellement échappé à un enlèvement en Turquie ? Vendredi 3 novembre 2023, GPS avait publié une note dans laquelle il était fait cas de l'arrestation de l'ex-chef rebelle à l'aéroport d'Istanbul, en Turquie. Le communiqué indiquait qu'une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près la Cour d’appel d’Abidjan, Mme Nayé Henriette, épouse Sori, avait fait le déplacement en Turquie pour procéder à l’enlèvement et à l’extradition du leader des soroistes.

Quelques heures plus tard, un autre communiqué assurait que le leader de GPS était en sécurité. "Nous sommes heureux de vous informer que M. Guillaume Kigbafori Soro, président de Générations et peuples solidaires, est en sécurité après une tentative d'enlèvement et d'extradition à l'aéroport international d'Istanbul, le vendredi 3 novembre 2023", pouvait-on lire.

Il n'en fallait pas davantage aux détracteurs de Soro Guillaume pour dire qu'il s'agissait d'un montage visant à incriminer les autorités ivoiriennes tout en victimisant l'ex-député de Ferké.

El Hadj Mamadou Traoré : "Cette arrestation devrait se faire par les autorités turques"

El Hadj Mamadou Traoré est formel. Les autorités turques avaient bien l'intention de livrer Soro Guillaume à Alassane Ouattara. Dans une publication sur sa page Facebook, le cadre de GPS tente d'apporter des preuves de l' enlèvement manqué de Soro.

"Cette arrestation devrait se faire par les autorités turques. Ce sont ces dernières qui allaient livrer Guillaume Soro aux autorités ivoiriennes", a-t-il confié. La présence de l'escouade des policiers ivoiriens à Istanbul, qui n'a pas été dementie, devrait servir à accompagner Soro Guillaume menotté en Côte d'Ivoire, a-t-il écrit.

Pour lui, une opération d'arrestation de Soro Guillaume par les autorités turques avait bel et bien été prévue en rapport avec les autorités ivoiriennes. Il en veut pour preuve la présence de la procureure général à Istanbul qui devait remettre le mandat d'arrêt contre Soro Guillaume aux autorités turques.

La presence du DG de la police à Istanbul devrait servir organiser,en rapport avec les autorités turques, l'extradition de Soro Guillaume, a poursuivi Mamadou Traoré pour qui la présence de ces deux autorités à Istanbul, ce jour là, n'était donc pas nécessaire. Il est convaincu que sur ces faits, on peut conclure, sans risque de se tromper, qu'il était bel et bien prévu une opération d'arrestation et d'extradition de Soro Guillaume en rapport avec les autorités turques.

Il soutient que le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) veut masquer son échec en faisant croire à un buzz.