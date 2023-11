Nigéria : L’acteur Mr Ibu de Nollywood amputé d’une jambe

Le célèbre acteur nigérian, John Okafor alias Mr Ibu vient de perdre une partie de sa jambe. Rongé par un mal et pour le sauver, il était impérieux de l’amputer rapidement.

Le célèbre acteur nigérian Mr Ibu amputé d’une jambe

Le monde cinématographique de Nollywood au Nigéria vit actuellement une situation difficile. L’un de ses grands acteurs a failli perdre la vie. Le célèbre homme de cinéma, John Okafor alias Mr Ibu est dans une mauvaise impasse en ce moment. L’acteur nigérian avait dans une vidéo lancé un appel à l’aide financière à ses collègues et à ses fans pour un traitement médical immédiat sinon il allait avoir une jambe amputée.

L’appel a été entendu et plusieurs acteurs de Nollywood et des fans ont réuni des fonds pour aider l’acteur nigérian. Héliporté dans un hôpital du pays pour recevoir des soins adéquats, Mr Ibu a vu sa jambe être amputée.

L’information a été donnée sur les réseaux sociaux par sa fille du prénom de Jasmine qui a indiqué que son père a subi 7 opérations chirurgicales pour le sauver la vie et l’amputation de la jambe était inévitable. ‘’Bonjour nigérians, nous voulons remercier tous ceux qui sont venus en aide à notre père. Dire que nous sommes reconnaissants est un euphémisme et seul le bon Dieu peut vous remercier suffisamment pour toute l’aide que vous nous avez apportée. Papa a subi 7 opérations chirurgicales réussies, mais pour le maintenir en vie et augmenter ses chances de guérison, une de ses jambes a dû être amputée. Cette évolution a été difficile pour nous tous, mais nous avons dû le faire. Acceptez-le comme la nouvelle réalité de papa pour le garder en vie’’, explique-t-elle.

Il faut noter que le célèbre acteur avait déjà été opéré de la jambe le 31 octobre dernier et les nigérians n’avaient connaissance de la gravité de son mal. Mr Ibu avait aussi célébré son 62ème anniversaire sur son lit d’hôpital à cette période.