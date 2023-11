Côte d'Ivoire-Économie Bleue : Un expert pêche de la BAD à Abidjan

Dans le cadre d'une mission de supervision du Projet de préparation pour le financement des activités de l' Économie Bleue (PPF Économie Bleue), Dr Ahmed Khan, expert pêche en chef, a conduit une mission de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire du 30 au 31 octobre 2023.

Économie Bleue : Sidi Tiémoko échange avec une mission de la BAD

À la tête de la délégation de la BAD, Dr Ahmed Khan a été reçu en audience par Sidi Tiémoko Touré, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques le mardi 31 octobre 2023. Selon une note dudit ministère, la mission de la Banque africaine de développement porte sur la supervision du Projet de préparation pour le financement des activités de développement de l' Économie Bleue en Côte d'Ivoire.

Par ailleurs, le PPF Économie Bleue vise à préparer un cadre de réformes et d’investissements (transition vers l’économie bleue) pour faire participer davantage le potentiel en ressources océaniques, côtières et des eaux intérieures de la Côte d’Ivoire à la transformation de l’économie nationale.

Les équipes de l’Unité de coordination nationale du PPF Économie Bleue (UCNP) dirigée par Dr. N’Gandi Jean-Serge Kouadio, conseiller technique du ministre des Ressources animales et halieutiques, de la FAO dirigée par Dr. Joseph Catanzano et de la Cellule de coordination et de suivi du portefeuille des projets et programmes de la BAD (CCS PPP-BAD) du ministère de l’Economie, du Plan et du Développement ont pris part à la rencontre.