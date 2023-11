Côte d’Ivoire : On veut opposer Josey à Roseline Layo

Josey et Roseline Layo sont des fiertés de la musique ivoirienne. Les fans cherchent à mettre en clash entre les deux chanteuses. Dernièrement, une page a essayé de faire réagir Josey en prêtant des propos injurieux à Roseline Layo contre Josey. L’interprète de ‘’Môgô Fariman’’, a vite fait de démentir.

On cherche à mettre Josey et Roseline Layo en clash

Les chanteuses, Josey et Roseline Layo sont des voix féminines de la musique ivoirienne les plus appréciées actuellement. Chacune dans son style musical a également sa particularité. Mais, les fans de ses deux artistes veulent absolument créer une rivalité entre elles. Bien que Josey et Roseline Layo se respectent mutuellement, parce que chacune connaît sa place sur l’échiquier musical en Côte d’Ivoire voire en Afrique.

Josey occupe une présence d’une dizaine d’années sur la scène et que Roseline Layo a seulement trois ans. A ce niveau, la seconde appelle affectueusement la première sa ‘’grand-soeur’’ et ne bombe pas sa poitrine pour prouver une certaine suprématie.

Mais, ces dernières années, c’est l’interprète de la chanson à succès ‘’Donnez-nous un peu’’, qui est au devant des spotlights au détriment de la chanteuse du titre ‘’Diplôme’’, confrontée à des problèmes conjugaux. Roseline Layo a reçu un disque d’Or et des distinctions surtout le dernier en date à Kigali au Rwanda où elle a été sacrée ’’Meilleur artiste révélation de l’année’’.

Il a suffi que Josey soit élue meilleure artiste de l’année le vendredi 3 novembre au Palais des congrès du Sofitel hôtel ivoire de Cocody à la première édition des Jayli Awards 2023 pour que les internautes crient au scandale. Selon eux, le prix devrait revenir logiquement à Roseline Layo.

Des propos partagés sur la toile par la page ‘’La team dylane de Gagnoa’’ et prếtés à l’artiste de la chanson ‘’Môgô Fariman’’ en ces termes : ‘’Mille jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Josey, tu sais à rien, laisse tomber la musique. N’oublie pas que j’suis l’icône de la musique actuelle’’, l’ont fait réagir rapidement.

Dans une sortie médiatique lundi 6 novembre, Roseline Layo a répondu le simple possible sans tomber dans l’injure contre celui ou ceux qui ont véhiculé. ‘’Chère communauté. Récemment, des propos trompeurs et sans fondement m'ont été attribués en ligne. Je tiens à vous assurer que je n'ai aucun lien ni aucune implication dans de telles déclarations. Je vous exhorte à ne pas accorder de crédit à ces fausses allégations. Je vous remercie’’, répond-t-elle. L'intention visée par ces individus est de créer un conflit entre les meilleures chanteuses de la Côte d’Ivoire. Dieu, merci, elles ne sont pas laissées entraîner dans ce fake.