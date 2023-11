Éliminatoires mondial 2026 : liste des lions Indomptables sans Choupo-Moting

Dans le cadre des éliminatoires du mondial 2026 dans la zone Afrique, le sélectionneur manager des Lions Indomptables du Cameroun a publié la liste des joueurs convoqués. Ainsi, Rigobert Song a fait appel à 24 guerriers avec l'absence remarquable du buteur de Bayern Munich, Éric Maxim Choupo-Moting.

Choupo-Moting, le grand absent de la liste des Lions Indomptables pour les éliminatoires du mondial 2026

Le Cameroun va affronter l’île Maurice et la Lybie respectivement les 17 et 21 novembre prochain (Japoma et Tripoli) dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires du mondial 2026. Dans la liste de Rigobert Song, on note la présence des habitués de la sélection mais aussi un grand absent. Il s'agit de l'attaquant Éric Maxim Choupo-Moting.

Aussi, cinq joueurs font leur entrée dans la tanière. Les joueurs comme Junior Tchamadeu, Leon Bell Bell, Faris Pemi Moumbagna, Ivan Neyou et Georges Kevin Nkoudou feront leur première aux côtés de leurs aînés de la sélection.

Pour ces deux rencontres, Rigobert Song a appelé trois (03) gardiens de but, huit (08) défenseurs, six (06) milieux de terrain et sept (07) attaquants.

Liste des Lions Indomptables pour les éliminatoires du mondial 2026

Gardiens

ANDRÉ ONANA (M-UNITED)

DÉVIS EPASSY (ABHA FC)

FABRICE ONDOA (NÎMES)

DÉFENSEURS

DARLIN YONGWA (FC LORIENT)

NOUHOU TOLO (SEATTLE)

CHRISTOPHER WOOH (RENNES)

OUMAR GONZALEZ (AL-RAED)

HAROLD MOUKOUDI (ATHÈNES)

CASTELETTO (FC NANTES)

LEON BELL BELL (MAGDEBURG)

JUNIOR TCHAMADEU (STOKE CITY)

MILIEUX

ZAMBO-ANGUISSA (NAPLES)

OLIVIER KÉMEN (KAYSERISPOR)

YVAN NEYOU (LEGANES)

BENJAMIN ELIOTT (READING)

OLIVIER NTCHAM (SAMSUNSPOR)

NGOM BEKELI (SHERIFF TIRASPOL)

ATTAQUANTS

KARL TOKO-ÉKAMBI (ABHA FC)

PEMI MOUMBAGNA (BODO/GLIMT)

CLINTON NJIE (SIVASSPOR)

FRANK MAGRI (TOULOUSE)

BRYAN MBEUMO (BRENTFORD)

VINCENT ABOUBAKAR (BESIKTAS)

G-K.NKOUDOU (DAMAC FC)