« Une Nation ne se construit pas dans l’indiscipline et le désordre », Ibrahim Traoré

Au Burkina Faso, le président de la Transition, capitaine Ibrahim Traoré a profité de la cérémonie de montée des couleurs du lundi 06 novembre 2023, pour s'adresser à nouveau aux travailleurs de la république. A l'occasion, il a appelé tous les travailleurs à plus de dignité, d’intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les Forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire.

Burkina Faso : Ibrahim Traoré invite le peuple à plus de discipline et d'ordre pour mieux construire la nation

Dans son mot lors de la cérémonie de montée des couleurs, le chef de l'Etat du Burkina Faso a exhorté ses collaborateurs à être des modèles dans la république. Pour lui, la Transition aborde un nouveau virage et les mauvais comportements ne vont plus être tolérés. « Les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la Nation. Une Nation ne se construit pas dans l’indiscipline et le désordre », a fait savoir Ibrahim Traoré avant d'inviter tout le peuple à faire preuve de dignité et plus de sacrifice pour pouvoir vaincre l'ennemi.

Selon le président de la Transition, la lutte pour la reconquête de l'intégrité du territoire national concerne tout le monde. Et pour y arriver, chacun doit contribuer en donnant des idées et propositions car, aucune proposition ne sera de trop.

« C’est un honneur de nous retrouver pour cette montée des couleurs pour lesquelles nous sommes prêts à vivre ou à mourir. La Patrie que nous ont léguée nos ancêtres ne se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à notre génération, c’est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Celles et ceux qui ont des propositions peuvent les reverser à mon cabinet. Nous avons besoin de toutes les idées et toutes les intelligences », a conclu Ibrahim Traoré.