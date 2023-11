​Mali - éducation : le GAPEPAM lance une grève de cinq jours

Le Groupement des Promoteurs des Écoles Privées Agréées du Mali (GAPEPAM) au niveau de l’enseignement secondaire général et technique montre leur mécontentement à travers une grève de cinq jours. La raison probable de cette grève juste au début de la rentrée est liée au non-paiement des frais scolaires et des demi-bourses pour l’année scolaire 2022-2023. À en croire les dirigeants de ce groupement, cette grève va durer cinq jours. Commencé depuis le 06 novembre 2023, elle prendra fin le 10 novembre 2023. Cette manifestation montre clairement le mécontentement du Groupement des Promoteurs des Écoles Privées Agréées du Mali (GAPEPAM).

Pour des raisons du non-paiement des frais scolaires et des demi-bourses, le GAPEPAM lance une grève de 120 heures au Mali

En effet, à en croire les membres de l’association, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas encore payé les frais scolaires et les demi-bourses pour l’année précédente. Pour ce faire, le GAPEPAM a décidé de faire une cessation de travail dans les établissements privés d’enseignement secondaire, technique et professionnel pendant 120 heures soit cinq jours.

Par ailleurs, ces membres du GAPEPAM revendiquent et exigent le paiement sans condition des frais scolaires et des demi-bourses pour l’année scolaire 2023-2024 sur l’ensemble du territoire national.

En outre, il urge de notifier que les écoles privées agréées jouent un rôle indispensable dans le monde éducatif au Mali. Elles accueillent un effectif considérable chaque année.

En dépit, le but de cette grève selon le GAPEPAM, est d'attirer l'attention du gouvernement sur les faits pour le développement du système éducatif malien. Espérant que cette manifestation donnera un résultat positif et significatif, le GAPEPAM tourne ses regards vers les autorités compétentes pour éventuelle amélioration.