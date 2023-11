Conférence internationale sur la femme : Olivia Rouamba représente le Burkina Faso

La détermination du président du Burkina Faso Ibrahim Traoré pour le développement du pays dans tous les secteurs n'est plus à démontrer. Ainsi, dans le but de promouvoir l’autonomisation des femmes musulmanes et d'assurer pleinement leur développement, une conférence internationale a été organisée. Plusieurs pays ont pris par à cette prestigieuse activité.

Conférence internationale sur l'autonomisation de la femme : le Burkina Faso représenté

Le Burkina Faso était représenté par la Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabé de l’extérieur, Olivia Rouamba à Djeddah, en Arabie Saoudite. En effet, la participation du Burkina Faso à cette conférence internationale est le fruit d'une étroite collaboration entre l’Arabie saoudite et l’Organisation de la coopération islamique depuis l’arrivée du gouvernement de transition au pouvoir.

À l'occasion, plusieurs thématiques du statut et de l’autonomisation des femmes musulmanes, dans le but de d'effacer les interprétations erronées de la loi islamique et les traditions néfastes ont été abordées.

Au cours des interventions des participants, il a été demandé la suppression des barrières qui empêchent la participation active des femmes musulmanes au développement de la société. Un appel unanime a été lancé pour mettre fin à cette pratique. Cependant, des éloges internationaux ont été faits à l’Arabie Saoudite pour avoir lancé cette conférence internationale ouvertes à plusieurs nations.

Par ailleurs, la ministre Olivia Rouamba était accompagnée de la ministre de la Femme et de l’Action humanitaire, Nandy Some Diallo. Elles ont profité de l'occasion pendant leur séjour pour échanger avec des personnalités internationales dans le but d'une collaboration entre les institutions qui militent pour la cause de la femme.