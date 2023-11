CAN 2023 : Faux ! La COCAN n'a pas publié de prix de vente des tickets

Si la CAN 2023 se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire, les tickets d'entrée dans les différents stades n'ont pas encore été mis en vente. Le Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) a démenti dans un communiqué une grille tarifaire diffusée sur les réseaux sociaux.

CAN 2023 : La COCAN dément les prix des tickets publiés sur Internet

La toile a récemment été envahie par un document portant les différents prix des tickets d'entrée aux stades lors de la CAN 2023.

Selon une note du COCAN, il s'agit d'un "document non authentifié, révélant une grille tarifaire des billets de la CAN 2023".

"Le Comité d'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (COCAN) 2023 souhaite informer le public que ce document n’émane d'aucune source officielle et que les informations y figurant ne pourraient être considérées comme fiables", peut-on lire dans le communiqué.

Par ailleurs, le comité d'organisation fait savoir que les tarifs des billets pour la CAN 2023 seront officiellement publiés par la CAF (Confédération africaine de football) et ensuite par le COCAN via les canaux habituels.

Il s’engage aussi à fournir des informations précises dans les meilleurs délais et en toute transparence, pour permettre au public de se procurer des billets en toute confiance.