Le Malawi a déclaré une épidémie de rougeole dans la zone 36 de Lilongwe, la capitale du pays. L’épidémie touche principalement des enfants de moins de 15 ans. Le ministère de la Santé annonce travailler en collaboration avec des partenaires locaux et internationaux pour contenir l'épidémie.

Malawi : une épidémie de rougeole déclaré à Lilongwe, 32 cas suspects enrégistrés

Le ministère de la Santé du Malawi a annoncé l'apparition d'une épidémie de rougeole dans la zone 36 de Lilongwe, suite à la détection de nombreux cas dans la région. Selon Samson Mndolo, Secrétaire à la santé, un total de 32 cas suspects de rougeole ont été enregistrés au 3 novembre.

L'épidémie a principalement touché des enfants de moins de 15 ans, dont beaucoup n'avaient pas reçu le vaccin recommandé contre la rougeole. Les raisons évoquées pour cette non-vaccination comprennent des croyances religieuses et culturelles, avec certaines sectes apostoliques refusant d'emmener leurs enfants dans les cliniques pour des raisons religieuses.

Face à cette situation, le ministère de la Santé collabore avec des partenaires locaux et internationaux pour contenir l'épidémie. Des mesures ont été mises en place, notamment une campagne de vaccination supplémentaire visant à atteindre tous les enfants dans les zones touchées.

Outre la vaccination, des mesures d'hygiène de base, telles que le lavage des mains avec du savon et la couverture de la bouche et du nez en cas d'éternuement ou de toux, sont recommandées pour prévenir la propagation de la rougeole. La maladie est hautement contagieuse, en particulier chez les enfants, et se manifeste par des symptômes tels qu'une forte fièvre, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et larmoyants, un enrouement de la gorge et une éruption cutanée caractérisée par des taches rouges.