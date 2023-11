CAN 2023 : les forces de sécurité en formation sur la lutte contre le terrorisme

La Coupe d'Afrique des nations 2023 - CAN 2023, a se tiendra en Côte d'Ivoire en janvier-fevrier 2024. Dans ce cadre, les forces de sécurité sont depuis ce mardi 07 novembre 2023, en formation de renforcement de capacités en matière de sécurisation des grands événements sportifs et dans la lutte contre le terrorisme. La cérémonie d'ouverture a eu lieu à l'Ecole de Polie d'Abidjan en présence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé et de l'Ambassadeur des États-Unis près la Côte d'Ivoire, Jessica Davis Ba.

Pou mieux préparer la CAN 2023, les forces de sécurité renforcent leurs capacités dans la lutte contre le terrorisme

Mieux s'outiller en vue de réussir la sécurisation des stades et environ lors de la CAN 2023. C'est l'objectif de la formation organisée à l'endroit des policiers. Pour le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, cette formation est importante en ce sens où la sécurité des grands lieux de rassemblement doit être maîtrisée. Et pour y arriver, il faut définir ensemble des stratégies en vue de l’élaboration et la validation d’un plan d’actions approprié.

« Il nous appartient de redoubler d’efforts et, surtout, de renforcer la collaboration et la coordination interservices car c’est ainsi et en agissant de concert que nous parviendrons à relever le défi sécuritaire. Pour cela, il nous faut parvenir à construire une méthodologie cohérente et travailler, ensemble et dans un processus participatif, à l’élaboration et à la validation d’un plan d’actions approprié », a-t-il souhaité avant d'exprimer sa gratitude au gouvernement des États-Unis qui a accepté accompagner la Côte d'Ivoire à relever le défi sécuritaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme surtout lors de la CAN 2023.

De son côté, l'Ambassadeur des États-Unis a réitéré l'engagement de son gouvernement à se mettre à la disposition du peuple ivoirien en cas d’éventuelles crises sécuritaires, et à réussir la 34ème édition de la CAN. Jessica Davis Ba n'a pas manqué d'inviter les participants à suivre avec attention les communications afin qu'au sortir de ce séminaire, chacun puisse se réjouir d'avoir acquis des notions essentielles pour la réussite de la mission sécuritaire lors de la CAN 2023.