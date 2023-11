Burkina Faso : Ibrahim Traoré à propos de la sécurité du pays

Le président Ibrahim Traoré, à travers sa détermination et l'abnégation des forces armées burkinabè, milite pour le développement de la nation. En effet, le lundi 6 novembre au Burkina-Faso, il a présidé à la cérémonie de montée des couleurs au palais de Koulouba où il rassure la communauté que le pays est accessible à tous. Contrairement à ce dont pense d'autre, le Burkina Faso est accessible.

Le pays est « fréquentable» Ibrahim Traoré sur la question sécuritaire du Burkina Faso

À l'issue de cette cérémonie des couleurs, le président Ibrahim Traoré a rappelé à ses collaborateurs les différentes valeurs d'un citoyen intègre. Il s'agit de l'intégrité, la probité, le sens de sacrifice et de la dignité.

En outre, pour le président, la mise en application de ces différentes valeurs sera guidée des actions de tout citoyen contenu du contexte socio-politique du pays. Ceci contribuera à la victoire du pays dans la lutte contre le terrorisme.

Ainsi, il faut noter que le Burkina Faso entre dans un virage ou règne la paix et la sécurité avec la reprise effective des activités jadis abandonnées. Cette action et détermination des forces armées et combattants ne cesse d'être appréciée par la population.

En outre, les combattants, grâce à des méthodes stratégiques et pointures ont libéré plusieurs zones jadis occupées par des terroristes.