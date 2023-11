​Togo - messe pontificale : Faure Gnassingbé marque sa présence

Le 5 novembre 2023, à Togoville, le président de la République, Faure Gnassingbé a présidé à la messe d’action de grâce marquant le jubilé d’or du sanctuaire marial Notre Dame du Lac Togo. Une cérémonie qui a regroupé plusieurs personnalités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles.

Togo : Faure Gnassingbé préside à la Cinquantenaire du sanctuaire marial

Faure Gnassingbé a une fois encore démontré son sens d'engagement au peuple togolais. Ainsi, il a assisté avec joie et allégresse à la célébration du jubilé d’or du sanctuaire marial Notre Dame du Lac Togo. Une messe d’action de grâce qui a eu lieu à Togoville. Il était en compagnie de ses collaborateurs dont Victoire Tomégah-Dogbé, premier ministre, de la présidente de l’Assemblée nationale Yawa Djigbodi Tsègan, des membres du gouvernement et autres responsables d’institutions de la République.

En effet, cette cérémonie mémorable a marqué la fin du pèlerinage annuel aux pieds de «Notre Dame du Lac Togo». À l'issue de cette merveilleuse cérémonie, le président de la République, Faure Gnassingbé, a exprimé sa fierté d'avoir participé à cette messe. « Merci à la communauté catholique et aux populations de Togoville pour l’accueil chaleureux de ce jour à mon arrivée à la messe pontificale du jubilé des cinquante ans du sanctuaire marial Notre Dame du Lac Togo ».

Il faut noter que le président a été bien reçu lors de cet événement, ce qui l'amène à démontrer sa satisfaction. En outre, le but de cet événement consiste à célébrer des moments conviviaux autour des valeurs de paix, d’unité et de fraternité et bien d'autres. « Chères à toutes les filles et à tous les fils de notre nation. Riche d’un passé historique unique, Togoville est surtout la localité qui a donné son nom à notre pays » ajoute le président.

Par ailleurs, il faut noter que la messe pontificale qui a été célébrée par Mgr Isaac Agbemenya Gaglo, Evêque d’Aného avec l'accompagnement de nombreux prêtres. Ainsi, plusieurs personnes, fidèles ont répondu présents au cours de la Cinquantenaire du sanctuaire marial.