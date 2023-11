Côte d'Ivoire : Téné Birahima équipe l'armée et la gendarmerie

Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a procédé à la remise de 74 véhicules et du matériels informatique à la Gendarmerie nationale et aux Forces armées. C'était le mercredi 8 novembre 2023 au cours d'une cérémonie à Abidjan.

Téné Birahima : "Cette remise de matériel s’inscrit dans la continuité à renforcer les capacités de mobilité"

La remise des 74 véhicules, dont 16 véhicules de liaison, 13 véhicules de transport de troupe et du matériel informatique "s’inscrit dans la continuité à renforcer les capacités de mobilité et de capacité d’organisation et de travail des forces armées de Côte d’Ivoire", a fait savoir Téné Birahima Ouattara. Ce sont près de trois milliards de francs CFA qui ont été alloués à cette remise de véhicules et de matériels informatiques.

Le ministre de la Défense n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude au président Alassane Ouattara "qui fait en sorte que les forces soient dotées de moyens leur permettant de remplir dans les meilleures conditions, les missions qui leur sont confiées".

Le général de brigade, Sakho Issa, qui s'exprimait au nom des récipiendaires s’estréjoui de la sollicitude des autorités ivoiriennes, pour garantir une capacité opérationnelle optimale des forces de défenses et de sécurité. "L’autonomie en mobilité est une donnée déterminante dans l’efficacité des actions des troupes et aussi de ceux qui les commande. Ces dotations récurrentes et soutenues nous permettent d’avoir sur le terrain des résultats significatifs et de constater la satisfaction des troupes", s'est-il exprimé.