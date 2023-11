Côte d'Ivoire : Le 43e BIMA et la gendarmerie renforcent leur coopération

L'Escadron blindé du 43e BIMA et le GEB-GN (Groupe d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale) effectuent un stage en tactique blindée dans la localité de Bingerville, précisément à M'batto-Bouaké depuis le mercredi 8 novembre 2023.

Côte d'Ivoire : Le 43e BIMA et la gendarmerie en stage tactique

Selon une note de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, le 43e BIMA et le Groupe d'escadrons blindés de la gendarmerie nationale ont entamé la deuxième session du stage tactique dans le village de M'batto-Bouaké, à Bingerville.

À en croire ladite note, les objectifs assignés à cet entrainement sont divers. Il s'agit, en effet, en plus de concrétiser la coopération militaire, de préparer les personnels de la Gendarmerie nationale à la tenue opérationnelle des futures implantations d’unités de CTLO (Contre terrorisme et libération d'otages) et de positions dans la Défense opérationnelle du territoire.

Par ailleurs, divers modules sont abordés au cours du stage, dont des missions et procédés tactiques à dominante blindée, les procédures contre-IED (Engins Explosifs Improvisés), ainsi que les cycles d’ordres de niveau tactique bas.