Saint Bouez porte un coup dur sur la maison de production de Petit Denis : ‘’Denco a été kidnappé’’

Accusé de profiter de l’argent de Petit Denis, Saint Bouez, ancien manager de l'artiste, est monté au créneau sur le plateau de ‘’Show Buzz’’, sur NCI ce mercredi 8 novembre. L’homme de showbiz a apporté sa part de vérité dans cette affaire.

L’ami et ancien manager de Petit Denis donne sa part de vérité

Le chanteur Zouglou, Petit Denis est au centre de l’attention de tout le monde en ce moment. L’interprète de la chanson ‘’Lampedusa’’, est très malade et se trouve actuellement dans les mains d’un service médical dans un centre de santé dans le District d’Abidjan. Le représentant de la maison de production, Paul-Anthony Guèye, le directeur artistique de la structure, Fabio et la compagne du Zouglouman, Nabi Fata, étaient sur le plateau de ‘’Show Buzz’’, sur NCI le lundi 6 novembre pour apporter des éclaircissements sur l’état de Denco.

Dans les propos du représentant de la maison de production, A. Phoenix Music, deux noms de personnes du showbiz ivoiriens sont revenus plusieurs fois. Il s’agit de Gervais Guess, le président de l’une des associations des managers de Côte d’Ivoire et Emmanuel Bouazo plus connus dans le milieu de Saint Bouez.

Ces deux hommes du showbiz sont accusés de profiter de l’argent de Petit Denis en négociant des spectacles pour lui alors qu’ils ne travaillent pas avec la structure. L’un d’eux cité à savoir Saint Bouez était l’invité de l’émission ‘’Show Buzz’’, de ce mercredi sur NCI pour apporter sa vérité dans ce qu’il a appelé des allégations du représentant de la maison de production. Proche ami et ancien manager du chanteur Zouglou, Saint Bouez a été d’entrée direct concernant l’endroit où se trouve l’artiste malade. ‘’Denco a été kidnappé par des personnes qui se font appeler la structure qui l’encadre. Aucun membre de sa famille n’a accès à lui et ne sait où il est actuellement. Des artistes et des hommes du showbiz comme Siro, Bilé Didier et Fadiga de Milano ont essayé en vain. Raison pour laquelle, je parle de kidnapping’’, lance-t-il.

Il est revenu à la charge pour porter une accusation contre A. Phoenix Music pour dire que la rumeur de la mort de Petit Denis a été planifiée par celle-ci. Parce que depuis longtemps, le chanteur veut se séparer de la maison de production. ‘’A son passage à Show Buzz, il a parlé de sa carrière sans mentionner le nom de la structure. Cela sous-entend qu’il y avait déjà trop de problèmes’’, souligne-t-il.