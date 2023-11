L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a publié son dernier rapport sur la conjoncture économique régionale au 2ème trimestre 2023. Dans ce rapport, l’on constate une baisse de la production industrielle en Côte d'Ivoire. Cette chute de 6,0% est attribuée à plusieurs facteurs, dont le repli dans l'industrie extractive et la fabrication de produits alimentaires.

Côte d’Ivoire : chute de 6,0% de la production industrielle au 2ème Trimestre 2023

Au cours du 2ème trimestre de 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré une baisse significative de sa production industrielle, avec une chute de 6,0% par rapport au trimestre précédent. Cette donnée a été révélée par le dernier rapport de l'UEMOA.

Selon le rapport, cette diminution est principalement attribuée au repli dans l'industrie extractive, avec une réduction de 0,1% dans le secteur des hydrocarbures et une chute plus drastique de 12,3% dans les autres activités extractives. De plus, d'autres secteurs clés tels que la fabrication de produits alimentaires (-9,2%), le raffinage (-11,0%), et la production de produits chimiques (-10,4%) ont également contribué à cette tendance à la baisse.

Cependant, il y a des motifs d'optimisme dans ce rapport, car l'activité industrielle s'est améliorée de 3,9% en glissement annuel. Cette croissance est notamment tirée par la construction de véhicules automobiles (+18,1%), la production de produits chimiques (+9,8%), ainsi que la production et la distribution d'énergie (+9,5%).

En ce qui concerne les échanges commerciaux de l'Union avec l'extérieur, le 2ème trimestre de 2023 a été marqué par une réduction des ventes et des achats de 10,8% et 6,4% respectivement par rapport au 1er trimestre de l'année. Cependant, sur une base annuelle, les exportations de l'Union ont enregistré une progression de 3,6%, tandis que les importations ont connu une baisse de 2,4%.

Une situation budgétaire

Le rapport décrit une situation budgétaire préoccupante pour la Côte d'Ivoire. En effet, l'exécution budgétaire au sein des États membres de l'Union révèle une détérioration de la position budgétaire globale de l'Union, avec une dégradation de 43,3 milliards par rapport au 2ème trimestre 2022, pour atteindre 11,08,2 milliards.

Cette détérioration est principalement due à la position budgétaire négative de la Côte d'Ivoire, qui affiche un solde budgétaire de -418,9 milliards au 2ème trimestre 2023, contre -319,7 milliards à la même période l'année précédente.