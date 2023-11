L’armée burkinabé a neutralisé plusieurs terroristes et récupéré du matériel dans une série d’opérations. Les offensives de l’armée ont eu lieu au Centre-nord et dans la région de Lanfiera.

Burkina : plusieurs terroristes tués et du matériel récupéré

Le Burkina Faso, confronté depuis plusieurs années à des groupes terroristes actifs sur son territoire, a enregistré des succès importants dans sa lutte contre ces éléments malveillants. Les Forces de Défense et de Sécurité du pays, ont mené des opérations décisives au Sahel, au Centre-nord et dans la région de Lanfiera, Boucle du Mouhoun. Ces opérations ont permis de neutraliser un nombre significatif de terroristes et de mettre la main sur des équipements militaires.

L'une des opérations majeures s'est déroulée le 7 novembre 2023, après que, les vecteurs aériens de l'armée ont localisé un groupe de terroristes retranchés dans la forêt de Lanfiera, dans la région de Boucle du Mouhoun. Grâce à des frappes ciblées, les forces armées burkinabées ont réussi à démanteler la base terroriste.

Il convient également de noter que ces opérations de sécurisation se poursuivent sur l'ensemble du territoire burkinabé. Les forces armées restent mobilisées pour garantir la sécurité de la population et éradiquer la menace terroriste qui pèse sur le pays.