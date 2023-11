La Côte d'Ivoire reconduite au Comité de haut niveau pour les ODD4 de l'UNESCO

La 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO, ouverte le 7 novembre 2023 à Paris, a décidé de la reconduction de la Côte d'Ivoire au Comité de haut niveau pour l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD4).

La 42e session de la Conférence générale de l'UNESCO s'est ouverte au siège de l'institution à Paris en présence de délégués et représentants des 194 membres et membres associés de l'organisation. Présidée par Mirela Miculescu, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie auprès de l'UNESCO, cette session aborde diverses activités liées à l'éducation, y compris la transformation du financement éducatif.

Lors de cette session, la Côte d'Ivoire a été reconduite au sein du Comité de haut niveau pour l'Objectif de Développement Durable 4 (ODD4) de l'UNESCO. La décision a été prise à l'unanimité lors d'une réunion du comité directeur en marge de la Conférence générale de l'UNESCO.

La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Koné, représentera la Côte d'Ivoire, aux côtés de son homologue éthiopien, au sein de cet organe de haut niveau. Le comité a salué le leadership de la ministre Mariatou Koné, reconnaissant sa contribution à la transformation du système éducatif ivoirien, notamment par l'organisation des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (EGENA).

La délégation de la Côte d'Ivoire est dirigée par le professeur Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui joue également un rôle clé dans la Commission internationale sur les futurs de l'éducation. Elle représente l'Afrique francophone au Comité de pilotage de cette commission.

Le Comité directeur de haut niveau pour l'ODD4 - Éducation est un organe consultatif de l'UNESCO qui fournit des orientations stratégiques aux États membres et à la communauté éducative. Il formule des recommandations pour des actions catalytiques, plaide en faveur d'un financement adéquat et suit les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation.