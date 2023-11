Côte d'Ivoire-Rentrée académique à l' INFPA : Adjoumani fixe les priorités

Le lancement officiel de l'année académique 2023-2024 de l' INFPA (Institut national de formation professionnelle) en présence de Kobenan Kouassi Adjoumani le mercredi 8 novembre 2023. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières a rappelé les priorités de l'institut de formation.

Côte d'Ivoire : Adjoumani lance officiellement la rentrée académique de l' INFPA

Au cours de la cérémonie de lancement officiel de l'année académique 2023-2024 de l'Institut national de formation professionnelle le mercredi 8 novembre 2023, Kobenan Kouassi Adjoumani a rappelé que son ministère a pour mission d’œuvrer pour la modernisation de l’agriculture en Côte d’Ivoire, en vue de la rendre plus dynamique, plus performante, plus compétitive et surtout durable.

Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, l' INFPA est un véritable instrument de formation initiale et continue aux métiers de l'agriculture. Par ailleurs, le ministre Adjoumani s'est réjoui des efforts fournis par l'Institut national de formation professionnelle afin de susciter davantage de vocation au sein de la jeunesse, creuset des compétences et des ressources humaines du monde agricole moderne.

"Dans un contexte global ultra compétitif et concurrentiel, notre pays, la Côte d’Ivoire, doit pouvoir s’appuyer sur sa jeunesse, une jeunesse bien formée aux métiers de l’agriculture et capable de répondre aux exigences de performance et de durabilité qui s’imposent à nos systèmes alimentaires et agricoles", a fait savoir le ministre ivoirien.

Et pour cela, il compte s'appuyer sur l’ INFPA qui est un outil de formation commun aux différents départements ministériels sectoriels en charge de la formation initiale et continue aux métiers de l’Agriculture et qui forme les jeunes depuis plus de 26 ans

Créé il y a 26 ans, l'INFPA a pour objectifs de concevoir, mettre en œuvre et coordonner la formation initiale et continue des techniciens de l’agriculture, de la foresterie, de l’élevage, du foncier rural et des sciences et technologies alimentaires, en vue de répondre aux besoins des secteurs privés, publics et parapublics.