Cameroun : Fally Ipupa réagit à la sortie polémique de Lady Ponce

Lady Ponce n’est pas contente d’une société d’état camerounaise qui privilégie un artiste étranger au profit d’un local pour le lancement d’un de ses produits. Indexé, Fally Ipupa a réagi par l’intermédiaire du manager de sa fondation à la chanteuse camerounaise.

La réponse de Fally Ipupa après le ras-le-bol de Lady Ponce

La chanteuse camerounaise, Lady Ponce ne décolère pas contre la société d’état Cameroon Telecommunications (Camtel), qui a choisi l’artiste congolais, Fally Ipupa pour l’organisation d’un concert géant le 30 décembre 2023 au stade de la Réunification Bepanda à Douala.

‘’Fally mon frère je n'ai aucun problème avec toi et ce post n'est pas pour toi, mais pour Camtel. J'exprime ainsi mon ras-le-bol, c'est assez ! Parce que dans ton pays, on te respecte et on te célèbre. Je connais ton talent, mon frère, je le respecte et je sais quel est ton cachet, très important. Mon pays est un pays d'accueil, certes, mais je réclame également la même considération dans mon pays. Vous n'êtes pas fatigués de cette campagne de dénigrement envers les créateurs des œuvres de l'esprit de l'Afrique en miniature ? Quand c'est trop, c'est laid. Petit Pays ne pouvait pas être en tête d'affiche de cet événement ? Ce n'est pas une icône de la musique africaine et mondiale ? Mince, quel mépris à outrance. Camtel, quelle honte, quel mépris !’’, disait-elle.

De plus, elle en appelle à la mobilisation de tous les artistes camerounais à se dresser contre cette société téléphonique dans son pays. ‘’Un pays où nos sociétés n'ont aucun respect pour l'artiste local. C'est quoi ce complexe, chers collègues artistes ? Je vous dis, si nous ne revendiquons pas ce qui nous revient de droit, personne ne le fera. Trop, c'est trop. Stop au mépris des artistes camerounais. Stop, stop et stop’’, lançait-elle.

Indirectement visé par ces déclarations, El Professor par la voix du manager de Fally Ipupa Foundation a répondu à Lady Ponce à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. ‘’Je viens à travers cette vidéo offrir une opportunité à une grande artiste camerounaise Lady Ponce. Aujourd’hui, le monde est un et les citoyens du monde peuvent répondre à des demandes, satisfaire des communautés, selon leurs compétences’’, a-t-il réagi. Par la même occasion, l’équipe du chanteur rumba, invite son homologue camerounaise à Kinshasa à partager le podium avec lui pour la clôture de la célébration des 10 ans de la fondation au stade des martyrs.