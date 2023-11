Côte d’Ivoire : L’artiste Zouglou Machoudé Excellence se lance à l’organisation d’un festival dans son village Djibi Village à Abobo

Faire la promotion de son village est le leitmotiv de l’artiste Zouglou Machoudé Excellence. Il organise durant trois jours (du vendredi 10 au dimanche 12 novembre) à Djibi Village un événement culturel.

Le village Djibi Village dans la commune d’Abobo sur l’axe Abobo-Alépé est méconnu par la majorité de la population abidjanaise. Cette petite bourgade moderne est peut-être pour beaucoup une localité appartenant à la communauté Atchan ou Akyé. Mais, surprise, c’est un village qui appartient à l’ethnie Abbey, loin de sa région d’origine qui est Agboville. Pour l’histoire, c’est la migration de quelques peuples Abbey qui ont fuit les travaux forcés pour venir trouver refuge sur les terres des Atchans à Abobo.

Selon le Zouglouman, Jean-Baptiste Kimou Atcha alias Machoudé Excellence, originaire de Djibi Village, c’est la déformation de ‘’Djivi’’, qui veut dire en Abbey ‘’eau noire’’ qui a donné ‘’Djibi’’ plus tard. Le nom du village a été attribué à des quartiers de Djibi-Angré dans la commune de Cocody et de Djibi-Akéikoi au nord de la commune d’Abobo. Raison pour laquelle, il a décidé de le faire connaître en organisant pour la première fois un événement culturel baptisé ‘’Festi Djibi’’. ‘’Vous savez, lorsque tu es dans un milieu et que tu commences à avoir de l’expérience surtout musicale. Avec les voyages et les découvertes, tu te rends compte que tu es issu d’une communauté ethnique et que tu viens aussi d’un village. A ce titre, le village a besoin d’être connu par tous. Raison pour laquelle j’ai créé ‘’Festi Djibi’’ qui commence à partir du vendredi 10 au dimanche 12 novembre prochain’’, explique-t-il.

En outre, le premier festival de l'interprète des chansons comme ‘’Divorce’’, ‘’Gidja’’, ‘’Manou’’ et ‘’Double face’’, a pour parrain le Maire d’Alépé Simplice Yapi Ossin et sous le patronage du Député-Maire d’Abobo et présidente du Sénat, Kandia Camara. Ainsi que la présence de la chefferie de Djibi Village avec à sa tête Nanan Esaïe Moto. Durant les trois jours des festivités, qui vont se dérouler sur le stade Didier Ohouochi Akuda du village, l’attraction sera des danses traditionnelles, un village gastronomique, des prestations d’artistes, un concours culinaire et un match de gala entre les artistes originaires d’Agboville et la jeunesse de Djibi Village.