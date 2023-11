Côte d'Ivoire : Isabel Guzman, administratrice de Small Business Administration, chez Beugré Mambé

Isabel Guzman, administratrice de Small Business Administration des Etats-Unis, a été reçue en audience par Robert Beugré Mambé, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, le mercredi 8 novembre 2023. Le chef du gouvernement ivoirien et son hôte ont échangé autour de l'entrepreneuriat, peut-on lire sur le site officiel de la Primature.

Entrepreneuriat : Comment les États-Unis aident la Côte d'Ivoire

Mercredi 8 novembre 2023, Isabel Guzman a effectué une visite auprès de Robert Beugré Mambé. Il était question pour l'administratrice de Smal Business Administration de réaffirmer l'engagement des États-Unis pour appuyer la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'entrepreneuriat.

"L’entrepreneuriat, c’est la voie par excellence vers la prospérité et le développement. Et nous sommes prêt à apporter notre contribution pour pouvoir avancer sur ce terrain", a-t-elle confié au Premier ministre ivoirien.

L'objectif de la présence d'Isabel Guzman sur le territoire ivoirien est de contribuer au renforcement de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire dans les domaines de l’entrepreneuriat, du développement des affaires, du commerce ainsi que des investissements bilatéraux.

Membre du cabinet présidentiel américain, elle a fait comprendre que dans le domaine de l'entrepreneuriat, le financement se fait à travers le renforcement des capacités qui permet aux entreprises d'avoir accès aux financements et aux femmes d’acquérir les connaissances nécessaires pour se préparer à accueillir ces financements. Et justement, c’est dans ce cadre que se situe notre action, qui est le partage d’expérience et d’expertise afin de renforcer les capacités des entreprises".

Isabel Guzman a poursuivi en révélant que les sociétés américaines qui bénéficient d’appuis, en termes de renforcement de capacités, en matière de mobilisation de capitaux pour se maintenir sur le marché, pourraient partager leurs expertises avec les entreprises africaines dans un cadre de partenariat, rapporte la Primature.