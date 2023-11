Eliminatoires Mondial 2026 : La liste de Jean-Louis Gasset contre les Seychelles et la Gambie

Le sélectionneur ivoirien, Jean-Louis Gasset a dévoilé la liste des Eléphants convoqués pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Eliminatoire Mondial 2026 : La liste de Jean-Louis Gasset contre les Seychelles et la Gambie

La Côte d'Ivoire va affronter les Seychelles et la Gambie pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour ces deux rencontres, prévues respectivement le 17 et le 20 novembre, le sélectionneur Jean-Louis Gasset a convoqué 25 joueurs dont 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 9 attaquants.

Sur cette liste, on retrouve les cadres tels que Franck Kessié, Jean Michael Seri, Ghislain Konan et Sébastien Haller. Ces deux matchs vont également servir de préparation pour les Eléphants qui disputeront la CAN 2023 à domicile.

Voici la liste des Eléphants