Lancement officiel du ‘Safer Internet Day’ au Burkina Faso

Dans le but de promouvoir l'utilisation responsables d'internet au Burkina Faso, les autorités compétentes du secteur numérique ont organisé la première édition de la journée Safer Internet Day. Une initiative du ministère de la Transition Numérique. En effet, le thème qui a fait l'objet de cette cérémonie officielement lancée le 07 novembre 2023 est: « l’internet est un espace public, j’y suis responsable».

Le peuple bukinabè célèbre la première édition du ‘Safer Internet Day'

Ainsi, plusieurs personnalités ont assisté à ce prestigieux événement dont le ministre de l’Éducation nationale, André Joseph Ouédraogo et d'autres autorités compétentes. La cible principale de cette journée est la jeunesse. Elle n'était pas restée en marge à cette cérémonie du Safer Internet Day.

Ainsi, selon le ministre de l’Éducation nationale, André Joseph Ouédraogo, l'usage de l'Internet, contribue énormément dans l'apprentissage et dans l'éducation des enfants. Son usage positif et responsable doit être privilégié. Pour ce faire, il invite les jeunes, les utilisateurs en général à respecter les valeurs et les exigences numériques tout en protégeant leur vie privée via les réseaux sociaux.

À en croire la ministre de la Transition Numérique, Aminata Zerbo/Sabané, le “Safer Internet Day” bien qu'il soit célébré le 07 février, le peuple bukinabè a choisi célébrer ça dans le mois de novembre. À cet effet, elle invite les jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux en montrant que « l’Internet a une mémoire plus forte que la vie réelle».

À l'occasion, plusieurs communications ont été faites sur l'utilisation responsables des réseaux sociaux dans tous les secteurs d'activité.