Côte d'Ivoire-Examen du budget programme : Nassénéba Touré obtient le quitus des députés

Pour son grand oral devant les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières (CAEF) de l’Assemblée nationale, le mercredi 8 novembre 2023, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré a défendu le budget 2024 d'un montant de 27 077 579 157 F CA.

Côte d'Ivoire : Nassénéba Touré passe son grand oral devant les députés

A la suite des échanges, ce budget a été adopté par l'unanimité des députés. Au cours de sa présentation, elle a insisté, pour l'année 2024, sur l'accentuation du plan d'urgence du retrait des enfants en situation de rue, de la mise en œuvre des activités d’éveils cognitifs pour les enfants de 2 à 5 ans dans les structures de base, des mécanismes de resocialisation et de réinsertion avec notamment le développement d’entreprises de taille familiale.

Aussi, elle envisage amplifier les actions de lutte contre les VBG et accélérer la transition des filles et femmes vers des métiers adaptés au contexte de l’économie d’aujourd’hui. A ce titre, elle a évoqué la réforme des IFEF adoptée par le gouvernement, qui connaitra un début de mise en œuvre.

Par ailleurs, elle a notifié la continuité de la vulgarisation des instruments de protection de la famille et l’opérationnalisation de la politique nationale de la famille.

Pour la mise en œuvre de ce budget, elle a décliné son plan d´action autour de cinq(5) axes traduit en programme. Le programme 1 porte sur l'administration pour la mise en œuvre d'une stratégie de mobilisation de ressources. Le programme 2 vise la promotion de la femme et l'approche du genre avec le renforcement des compétences des cellules Genre. Le programme 3 concerne la promotion et la consolidation de la famille avec le renforcement du programme de médiation familiale.

Quant au programme 4, il est orienté vers la protection des enfants et adolescents vulnérables. Le programme 5 est destiné à l'autonomisation des femmes.

Bien avant la présentation de son programme budget au titre de l'année 2024, la ministre a fait le bilan des actions de 2022 en faveur des femmes, des enfants et des familles.

Nassénéba Touré a indiqué qu'en 2022, 95,53 % des crédits alloués ont été exécutés avec pour résultat, 2 417 femmes formées à l’entrepreneuriat, la prise en charge de 7 919 victimes des VBG, la sensibilisation de 181 955 personnes aux droits des femmes, l'installation de 66 cellules genre dans les institutions, ministères et directions générales et la production de l’annuaire statistique de l’année 2022.

Toujours au titre des réalisations, la ministre ivoirienne a noté la prise en charge de 10 968 enfants de la rue, 18 967 enfants inscrits et encadrés dans les structures de base, la sensibilisation de 258 728 personnes à la protection de l’enfant, la prise en charge de 5 974 enfants victimes de VBG et 260 442 OEV et leurs familles. Par ailleurs, 97 799 ménages vulnérables ont été soutenus en vivres et non vivres.

"Ce sont ainsi plus de 800 000 personnes qui ont été touchées par nos actions à travers le pays en 2022" a t-elle signifié.

Au niveau de la réalisation des indicateurs de performance, 21 indicateurs ont été réalisés sur les 26 prévus.

Les préoccupations soulevées par les honorables membres de la CAEF ont permis à la Ministre d'apporter des éclaircis sur le budget programme de son département ministériel.