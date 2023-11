Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (Cojep), dirigé par Charles Blé Goudé, prévoit son 2e Congrès ordinaire à Yopougon, Abidjan, les 24 et 25 novembre 2023. Cette rencontre sera axée sur l'avenir du parti dans un contexte de mutations socio-économiques et politiques en Côte d'Ivoire.

Côte d'Ivoire: le Cojep de Charles Blé Goudé annonce son 2e Congrès ordinaire

Le 2e Congrès ordinaire du Cojep, présidé par Charles Blé Goudé, se tiendra à Yopougon les 24 et 25 novembre 2023, sous le thème « Quel Cojep face aux mutations sociales, économiques et sous régionales ? ». La première journée sera dédiée au congrès, tandis que le 25 novembre accueillera une table ronde sur l'avenir du panafricanisme.

Des délégations de pays africains tels que le Togo, le Bénin, le Cameroun, le Niger, la Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Congo, la Mauritanie, et le Sénégal sont attendues pour participer à cette rencontre visant à penser « la nouvelle Afrique » dans un contexte de mutations importantes.

Le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire en novembre 2022, après son acquittement par la Cour pénale internationale, a été l’un des moments inoubliables dans la vie politique ivoirienne. Ancien leader des « Jeunes patriotes », il aspire à jouer un rôle central dans la construction nationale, appelant à l'unité pour tourner la page de la crise postélectorale de 2010-2011. Son retour au pays s'est inscrit dans la continuité de l'arrivée de l'ancien président Laurent Gbagbo en juin 2021.

Élu président de son parti lors du premier Congrès en août 2019, Blé Goudé exprime son ambition de diriger un jour son pays, avec un engagement envers l'unité nationale et la construction d'une Côte d'Ivoire prospère.