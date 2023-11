France : Le rappeur Mokobé s’adresse à Petit Denis très malade

Le chanteur Zouglou, Petit Denis est très malade. Hospitalisé dans une clinique de la place, de nombreux messages sont adressés à lui pour le voir revenir sur la scène rapidement. Le rappeur français-malien, Mokobé s’est joint aussi à ces célébrités pour parler à Denco.

Mokobé : (...) On veut tous te revoir en meilleure forme le doyen’’

Un élan de solidarité est engagé depuis l’annonce de l’hospitalisation d’urgence du Zouglouman, Petit Denis, dans un établissement de la capitale économique ivoirienne. Le jeune groupe Zouglou, Revolution a donné le ton. Les quatre membres Prométhée, Saï-Saï, Zokora et Isso, ont eu l'ingénieuse idée de produire un single en hommage à Denco. Cette production discographique baptisée ‘’Denis’’, sort ce vendredi 10 novembre sur toutes les plateformes digitales.

Des personnalités du showbiz qui ont partagé à un moment donné le quotidien de l’artiste comme ses anciens producteurs, Fadiga de Milano et Dao l’Argent, son ami d’enfance Gervais Manadja se sont prononcés le jeudi 9 novembre sur le plateau de l’émission ‘’Peopl’Emik’’, sur La 3 du Groupe RTI. Même le binôme de Yodé, Siro, de la formation Zouglou Yodé et Siro, qui fait partie de ses personnes qui se sont investies à sortir Petit Denis de son addiction à la drogue, lui a adressé un message. ‘’Petit Denis est une star. C’est vraiment dommage de le voir dans un tel état. Nous, en tant qu’ami, on a fait ce qu’on pouvait. Maintenant, toute la responsabilité lui revient. Il doit puiser au-dedans de lui. Il doit laisser la chose (drogue). S’il te plaît, si tu entends mon message, pense à tes enfants, à toute la Côte d’Ivoire, à toutes ses personnes qui t’aiment. Je sais que tu as la force pour cela’’, lance-t-il avec des yeux larmoyants.

De l’autre côté de l’Atlantique, sur les bords de la Seine, le rappeur français d’origine malienne, Mokobé, tombé sous le charme de Petit Denis, avait voulu collaborer avec lui. Il a lui aussi eu une pensée forte pour El Capo en partageant un post le jeudi 9 novembre dans la soirée sur sa page Facebook. ‘’Que le Tout Puissant te facilite et te donne une meilleure santé, on veut tous te revoir en meilleure forme le doyen, tu mérite de passer un nouveau cap et d’aller de l’avant, tu est un héros National de la Côte d’Ivoire, un Artiste incroyable bourré de talents et personne ne peut contester ça, donc beaucoup de prière pour toi mon frère à très vite, Champion, One love. FAUT SCIENCER stp’’, écrit-il.