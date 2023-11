Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné a échangé avec jeudi 9 novembre avec Martin Adamu, l'Ambassadeur de la République Fédérale du Nigeria, en fin de mission en Côte d'Ivoire.

Diplomatie : En fin de mission à Abidjan, l'ambassadeur du Nigeria reçu par le Vice-président

Au Palais de la Présidence de la République, le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné s'est entretenu jeudi 9 novembre avec l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria. Martin Adamu est venu faire ses adieux à l'issue de son séjour à Abidjan et témoigner sa gratitude aux plus hautes autorités ivoiriennes, au moment de quitter notre pays.

Le Vice-Président a souligné l’importance des relations entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria, et souhaité, au nom du Chef de l’Etat, S.E.M. Alassane Ouattara, que celles-ci continuent d’être renforcées. Pour rappel, les ambassadeurs du Portugal et de la République populaire de Chine ont également été reçus par Tiémoko Meyliet Koné.