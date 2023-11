L'Union Africaine (UA) sonne l'alarme sur la montée du trafic et de la consommation de drogues en Afrique. La directrice par intérim du développement social, de la culture et du sport à la Commission de l'UA, Angela Martins, appelle à une action collective et une coopération internationale pour s'attaquer à la demande de drogues.

L'Union Africaine appelle à une action concertée contre le trafic et la consommation de drogues

Au cours d'une consultation continentale d'experts techniques sur la réduction de la demande de drogues, Angela Martins, représentante de l'UA, a alerté sur l'urgence de combattre non seulement le trafic illicite, mais aussi la demande croissante de drogues en Afrique. Elle a insisté sur l'importance des initiatives de prévention, de traitement, de réhabilitation et de réinsertion pour briser le cycle destructeur de la dépendance.

Le dialogue, le partage de connaissances et la coopération entre experts, décideurs politiques, société civile et parties prenantes sont soulignés comme des éléments cruciaux dans cette lutte. Angela Martins a fait remarquer que la menace de la drogue ne peut être efficacement contrée par un pays seul, nécessitant une approche collaborative et des stratégies globales.

La croissance exponentielle de la consommation de drogues en Afrique est attribuée à un marché en expansion, incluant la production locale, ainsi qu'au statut de l'Afrique en tant que zone de transit majeure pour les drogues trafiquées. La tendance crée des conséquences graves, notamment des troubles liés à la consommation de drogues et de comorbidités, particulièrement chez les jeunes.