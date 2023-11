Côte d’Ivoire : Le chanteur Al Barack plaque tout et quitte la musique

L’artiste ivoirien, Al Barack la voix d’or, a annoncé son retrait de la musique, via un message posté sur sa page Facebook ce vendredi.

Al Barack met fin à sa carrière musicale

"C’est décidé. J’arrête la musique ! Merci à ceux qui ont cru en moi durant toutes ces années. Mais la force des choses me contraint à abandonner", tels sont les propos de l’artiste Al Barack publiés sur sa page Facebook.

"A un moment donné, il faut savoir dire stop. Désolé, la famille je voulais tellement vous donner avec tout l’amour que vous avez pour moi, mais hélas", a-t-il poursuivi. Les fans de l’artiste ont mal accueilli cette décision. Ils l’ont fait savoir à travers des commentairesm

"Tu as menti, si c’est le découragement qui te pousse à dire ça, sache que nous tes frères te portons en prière jour et nuit. Si ce sont des difficultés, chacun de nous est approuvé par DIEU. Il faut juste être patient, alors reprend ton micro. La scène a besoin de toi", a commenté un internaute,

Des férus de la musique de Al Barack estiment que l'artiste n’a pas suffisamment bénéficié du soutien de ses fans. "Il a juste besoin de soutien. Combien de personnes l’aident à partager ses oeuvres, les gens ne soutiennent pas. En musique, l’artiste a trop besoin de soutien, de visibilité, d’aide sur tous les plans. Et c’est ce qui fait la force d’un artiste. Force et courage à toi frère, seul Dieu saura te guider mais surtout n’abandonne pas", a dit un autre internaute.

Al Barack la voix d’or a fait ses débuts dans la musique en 2017 après une courte carrière à la douane de Côte d’Ivoire. "Quand j’ai eu mon Bac, je suis rentrée à Abidjan. Et quand ils ont lancé le recrutement, j’ai foncé droit et par la grâce de Dieu, ça marché. J’étais à l’aéroport en stage, j’exerçais en tant que douanier, mais par concours de circonstance, on n’a rien compris, et les choses ont basculé. Là j’étais obligé de quitter la douane. J’avoue que ça été un gros choc (...) c’est vrai qu’aujourd’hui, je ne suis plus douanier, mais je garde de très beaux souvenirs de ce passage dans ce corps de notre armée", avait-il expliqué, dans une interview accordée à afrique-sur7.